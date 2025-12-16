Sprzęt

Miniaturowa stacja zasilania, którą zabierzesz nawet do samolotu teraz znacznie taniej

Stacje zasilania kojarzą nam się raczej z dużymi i ciężkimi urządzeniami. Ta stoi raczej w miejscu, gdzie możemy mówić raczej o czymś z pogranicza stacji, a dużego powerbanku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:18
0
AFERIY Nano100 to urządzenie, które oferuje akumulator o pojemności 99,2 Wh. I jest to bardzo ważne, ponieważ dla większości linii lotniczych wartością graniczną jest 100 Wh. Sama stacja oferuje natomiast 3 wyjścia: USB-A, gniazdo USB-C o mocy do 45 W, oraz zintegrowany kabel USB-C z mocą do 100 W. Dlaczego więc mówię stacja, a nie powerbank? To proste: producent postawił tu na większy akumulator o niższej gęstości energetycznej. Za to odporniejszy i wytrzymujący znacznie więcej cykli.

AFERIY Nano100 Największe urządzenie, jakie zmieścisz w samolocie

AFERIY Nano100

Mimo to nawet jak na małą stację sprzęt jest wybrakowany. I tak nie znajdziemy tu gniazd AC ani DC 12, czyli popularnego gniazda zapalniczki. Nie ma także złączy ładowania dedykowanych solarom. Pamiętajmy jednak, że to także coś, co mamy móc wnieść do samolotu. W takim wypadku fizyczne rozmiary urządzenia też się liczą. 

Obecnie AFERIY Nano100 możecie kupić za jedyne 217,78 zł z AliExpress i to w opcji z darmową dostawą. Wysyłka natomiast odbywa się z Polski. Tym samym nie musicie się martwić o długi czas dostawy.

telepolis
Stacja zasilania AFERIY Nano100 AFERIY
Zródła zdjęć: Aliexpress