Miniaturowa stacja zasilania, którą zabierzesz nawet do samolotu teraz znacznie taniej

AFERIY Nano100 to urządzenie, które oferuje akumulator o pojemności 99,2 Wh. I jest to bardzo ważne, ponieważ dla większości linii lotniczych wartością graniczną jest 100 Wh. Sama stacja oferuje natomiast 3 wyjścia: USB-A, gniazdo USB-C o mocy do 45 W, oraz zintegrowany kabel USB-C z mocą do 100 W. Dlaczego więc mówię stacja, a nie powerbank? To proste: producent postawił tu na większy akumulator o niższej gęstości energetycznej. Za to odporniejszy i wytrzymujący znacznie więcej cykli.

Mimo to nawet jak na małą stację sprzęt jest wybrakowany. I tak nie znajdziemy tu gniazd AC ani DC 12, czyli popularnego gniazda zapalniczki. Nie ma także złączy ładowania dedykowanych solarom. Pamiętajmy jednak, że to także coś, co mamy móc wnieść do samolotu. W takim wypadku fizyczne rozmiary urządzenia też się liczą.