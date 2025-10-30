Sprzęt

Laptopy zyskają dłuższy czas pracy. Wszystko dzięki BOE i Intelowi

Sztuczna inteligencja to nie tylko czatboty i generowanie śmiesznych filmów lub obrazków. AI poprawi również nasze obcowanie z technologią.

Intel ogłosił współpracę z chińskim producentem paneli BOE Technology w celu wdrożenia innowacyjnych wyświetlaczy opartych na sztucznej inteligencji, które mają znacząco poprawić efektywność energetyczną laptopów. Jednym z kluczowych rozwiązań jest technologia Winning Display 1Hz, pozwalająca obniżyć zużycie energii nawet o 65%.

Planowane jest wdrożenie aż 3 nowych technologii na bazie AI

A jak to będzie wyglądać w praktyce? Dzięki inteligentnemu zarządzaniu częstotliwością odświeżania ekranu możliwe będzie zmniejszenie tego parametru do wspomnianych 1 Hz (ze standardowych 60 Hz lub więcej), gdy zawartość na ekranie jest statyczna - na przykład podczas wyświetlania pulpitu, dokumentów, prezentacji itd.

Niebiescy zamierzają również wykorzystać technologię Multi-Frequency Display (MFD). System ma analizować zawartość w czasie rzeczywistym i dostosowywać parametry ekranu, współpracując ze sterownikiem GPU i oprogramowaniem panelu. W praktyce oznacza to, że elementy wymagające rzadkiej aktualizacji, takie jak pasek zadań, będą odświeżane wolniej, natomiast przy odtwarzaniu wideo częstotliwość automatycznie wzrośnie.

Trzecią z nowości jest technologia SmartPower HDR, zarządzająca napięciem podświetlenia w zależności od jasności wyświetlanych treści. Tryb HDR zwykle wiąże się z większym zużyciem energii, jednak w ciemniejszych partiach obrazu system będzie ograniczał podświetlenie, co pozwoli zoptymalizować pobór mocy bez utraty jakości wizualnej.

Wdrożenie tych rozwiązań na rynek planowane jest na 2026 rok. Intel i BOE zamierzają wspólnie promować nowe technologie AI Display wśród producentów OEM, dążąc do upowszechnienia bardziej energooszczędnych ekranów w przyszłych generacjach laptopów.

