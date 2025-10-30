Telewizja i VoD

Filmy na YouTubie przestaną straszyć jakością. Serwis znalazł sposób

Na YouTubie istnieje wiele starszych filmów, które nie przystoją dzisiejszym standardom jakości. Jednak serwis znalazł sposób, jak je odświeżyć, a przede wszystkim poprawić. Jednak z pewnym zastrzeżeniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
07:3
1
Dzisiaj trudno trafić na nowy film, który nie jest nagrany w rozdzielczości co najmniej 1080p. Standardem stało się już tak naprawdę 4K Ultra HD. Jednak wciąż jest wiele starszych materiałów, które oferują co najwyżej 720p, a czasami wręcz 360p. Youtube znalazł sposób, jak sobie z tym poradzić.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube poprawi jakość filmów

YouTube poinformował, że rozpoczyna proces skalowania filmów w niskich rozdzielczościach. Dotknie on wszystkich materiałów, które są poniżej 1080p. Zostaną one przeskalowane z rozdzielczości SD do HD, co powinno poprawić ich jakość.

Nadal nie będą to materiały porównywalne z natywnym nagraniem w wysokiej rozdzielczości, ale różnica powinna być zauważalna. Docelowo YouTube chce skalować wideo nawet do 4K, ale to stanie się dopiero w niedalekiej przyszłości.

Jest jednak małe zastrzeżenie. Przeskalowane filmy będą dostępne na razie tylko dla użytkowników YouTube'a na telewizorach. W takim wypadku, przy wyborze rozdzielczości, pojawi się napis "Super Resolution". To będzie oznaczało, że materiał został poprawiony przez algorytm. Twórcy mają mieć nad tym pełną kontrolę i będą mogli zdecydować, czy ich filmy mają zostać poprawione. YouTube zapewnia, że nie będzie ruszał oryginalnych plików i te nadal będą dostępne.

Skąd taka decyzja? Ponieważ telewizor staje się coraz popularniejszym urządzeniem do konsumowania treści z YouTube'a. Serwis informuje, że w zeszłym roku liczba twórców, która z samych wyświetleń na telewizorach zarobiła ponad 6-cyfrową kwotę, urosła aż o 45 proc. (mowa o USA).

Poza tym YouTube zwiększa też limit miniaturek do filmów. Do tej pory mogły mieć one maksymalne 2 MB. Teraz twórcy mogą wrzucać grafiki o rozmiarze nawet 50 MB.

