Telewizja i VoD

Powrócił na ekrany i już jest hitem. Dla widzów będzie niespodzianka

Kinowy megahit "To: Witajcie w Derry" wrócił jako serial i pozamiatał. I to dosłownie - widać, było zapotrzebowanie na tego typu produkcję. Od razu po premierze pierwszego odcinka wskoczył na 1. miejsce na platformie HBO Max. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Powrócił na ekrany i już jest hitem. Dla widzów będzie niespodzianka

Premiera pierwszego odcinka "To: Witajcie w Derry" miała miejsce 27 października, na platformie HBO Max. Jedna doba wystarczyła, aby serial stał się jedynką w serwisie. Ale to nie koniec niespodzianek. Premierowe odcinki powinny pojawiać się na platformie co poniedziałek, ale wyjątkowo epizod drugi będzie miał premierę wcześniej. Platforma postanowiła zrobić ukłon w stronę widzów i z okazji Halloween udostępnić drugi odcinek już w najbliższy piątek - 31 października. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzeba przyznać, że tematyka serialu idealnie wpisuje się w ten klimat grozy. I wieczór halloweenowy jest wręcz wymarzonym czasem na tego typu seans. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor AIWA 43GO60804FHD 43" LED Google TV Dolby Atmos
Telewizor AIWA 43GO60804FHD 43" LED Google TV Dolby Atmos
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Telewizor BLAUPUNKT 43UGC5500S 43" LED Google TV HDMI 2.1
Telewizor BLAUPUNKT 43UGC5500S 43" LED Google TV HDMI 2.1
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Telewizor BLAUPUNKT 55QBG6000S 55" QLED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision
Telewizor BLAUPUNKT 55QBG6000S 55" QLED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision
0 zł
1849 zł - najniższa cena
Kup teraz 1849 zł
Advertisement

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

Nie zdradzając nadmiernie fabuły, możemy przyznać jedno - było krwawo i przerażająco. Scenarzyści nie oszczędzali widza, jeśli chodzi o przerażające sceny, w których krew tryskała strumieniami, a z rur odpływowych wydobywały się różne ludzkie odgłosy. I to jeszcze w całą historię zostały wmieszane dzieci. Konkretnie, czwórka dzieci, która stara się odnaleźć zaginionego kolegę i w związku z tym, doświadcza różnych nieprawdopodobnych zdarzeń. Jednocześnie, akcja dzieje się w bazie wojskowej, do której wraz z rodziną przybył major Hanlon, który nie jest mile przyjęty przez współpracowników. Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że horror trzyma fason. 

"To: Witajcie w Derry" będzie składał się z dziewięciu epizodów. 

Image
telepolis
HBO Max hbo max premiera To: Witajcie w Derry HBO max horror
Zródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max