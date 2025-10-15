Rozrywka

HBO Max z serialem, który mrozi krew w żyłach. Już w październiku

Czujecie już atmosferę nadchodzącego Halloween? HBO Max ułatwia to bardzo, wypuszczając zwiastun serialu "To: Witamy w Derry", który już sam w sobie mrozi krew w żyłach. Premiera pierwszego odcinka już 27 października. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:23
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
HBO Max z serialem, który mrozi krew w żyłach. Już w październiku

"To: Witamy w Derry" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali grozy, jakie pojawić się mają tej jesieni. To nic innego, jak 9-odcinkowa produkcja, która jest ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Produkcja dla wszystkich tych, którzy uwielbiają się bać i czuć przechodzące po ciele ciarki. Pierwszy zwiastun platforma wypuściła jeszcze w wakacje, a teraz mamy kolejny, jeszcze bardziej trzymający w napięciu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami, które miały miejsce w kultowym horrorze "To". 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 55PUS7810 55" QLED 4K Titan OS Dolby Atmos
Telewizor PHILIPS 55PUS7810 55" QLED 4K Titan OS Dolby Atmos
0 zł
2099 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099 zł
Telewizor SAMSUNG QE75QN900F 75" NEO QLED 8K Mini LED 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE75QN900F 75" NEO QLED 8K Mini LED 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
15999 zł - najniższa cena
Kup teraz 15999 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4799 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Advertisement

Złowieszczy klaun Pennywise powraca w wielkim stylu

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami bestsellerowej książki Stephena Kinga i jej adaptacji, ukazując przeszłość Pennywise'a oraz jego pierwsze zbrodnie. Już teraz wiadomo, że na jednym sezonie platforma nie poprzestanie, ale zaplanowane ma już dwa.

"To: Witajcie w Derry" - kilka słów o fabule

Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają na własną rękę dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. Dokładnie w tym samym czasie, do bazy lotniczej w miasteczku, przybywa major Leroy Hanlon. Jego powitanie przez żołnierzy jest dalekie od entuzjastycznego. Wiadomo, że w mieście dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego. 

"To: Witajcie w Derry" - premiera na HBO Max 26 października, w Polsce 27 października

Image
telepolis
horror HBO Max hbo max premiera Najlepsze horrory klasyczny horror horrory
Zródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max