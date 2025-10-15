HBO Max z serialem, który mrozi krew w żyłach. Już w październiku

"To: Witamy w Derry" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali grozy, jakie pojawić się mają tej jesieni. To nic innego, jak 9-odcinkowa produkcja, która jest ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Produkcja dla wszystkich tych, którzy uwielbiają się bać i czuć przechodzące po ciele ciarki. Pierwszy zwiastun platforma wypuściła jeszcze w wakacje, a teraz mamy kolejny, jeszcze bardziej trzymający w napięciu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami, które miały miejsce w kultowym horrorze "To".

Złowieszczy klaun Pennywise powraca w wielkim stylu

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami bestsellerowej książki Stephena Kinga i jej adaptacji, ukazując przeszłość Pennywise'a oraz jego pierwsze zbrodnie. Już teraz wiadomo, że na jednym sezonie platforma nie poprzestanie, ale zaplanowane ma już dwa.

"To: Witajcie w Derry" - kilka słów o fabule

Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają na własną rękę dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. Dokładnie w tym samym czasie, do bazy lotniczej w miasteczku, przybywa major Leroy Hanlon. Jego powitanie przez żołnierzy jest dalekie od entuzjastycznego. Wiadomo, że w mieście dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego.