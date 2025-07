Nowe Galaxy Z i Watch8 już w sprzedaży. Samsung stawia na AI i zdrowie

Rekordowy start dla Galaxy Z

Nowa generacja składanych smartfonów Samsunga zadebiutowała z rozmachem. Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 jeszcze przed oficjalną premierą rynkową pobiły rekord przedsprzedaży serii Galaxy Z w Europie. Fold7 odpowiadał za ponad połowę wszystkich zamówień , notując wzrost zainteresowania o ponad 50% względem poprzednika. Co więcej, cała linia Galaxy Z przebiła wynik przedsprzedaży nawet względem świetnie przyjętej serii Galaxy S25 .

Galaxy Z Fold7 i Flip7 – inteligencja w nowej formie

Samsung Galaxy Z Fold7 to najlżejszy i najsmuklejszy Fold w historii marki . Został wyposażony w dużą przestrzeń roboczą, zaawansowane funkcje Galaxy AI i aparat 200 Mpix z inteligentną edycją zdjęć. Tryb Gemini Live pozwala rozmawiać z AI na podstawie tego, co widzisz na ekranie, na przykład pytając o lokalne danie ze zdjęcia zrobionego w podróży.

Samsung Galaxy Z Flip7 to składany smartfon w kompaktowej formie, z nowym ekranem FlexWindow od krawędzi do krawędzi i funkcją Studio portretu dla zwierząt. Pasek Now Bar ułatwia szybki podgląd informacji bez otwierania telefonu. Flip również wspiera Gemini Live. Można poprosić asystenta o modowe porady lub wskazówki podróżnicze w czasie rzeczywistym.