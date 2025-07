Play ma nowy mobilny router 5G. Ma Wi-Fi 6 i działa jak powerbank

Router do kieszeni – dosłownie

Są takie sytuacje, w których hotspot z telefonu po prostu nie wystarcza. I właśnie wtedy przydaje się mobilny router z prawdziwego zdarzenia. Nowość w ofercie Play, Zowee 5G Mobile WiFi Pro 5 , to urządzenie, które łączy szybkość sieci 5G, wsparcie dla Wi-Fi 6, wydajną baterię i kompaktowy format . A do tego może działać jako powerbank .

Zowee potrafi osiągać szybkość pobierania do 3,6 Gb/s, co stawia go w czołówce urządzeń mobilnych. Spokojnie obsłuży jednoczesny streaming w 4K, wideorozmowy i gry online – i to na kilku urządzeniach jednocześnie. Pomaga w tym obsługa Wi-Fi 6, która zapewnia stabilne połączenie nawet przy dużym obciążeniu.