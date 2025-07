Popularna przeglądarka blokuje funkcję Windowsa. Dla Twojego dobra

Chodzi o Windows Recall. Jest to nowość w systemie Microsoftu, która co kilka sekund robi zrzuty ekranu, a następnie je analizuje. Celem jest możliwość łatwego wyszukiwania tego, co wcześniej robiliśmy na komputerze. Funkcja od początku budzi spore wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa danych. Dlatego została przez Brave zablokowana.