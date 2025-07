Samsung daje nawet 900 zł. Oto co musisz zrobić

Promocje cashback Samsunga to dobra okazja, by zaoszczędzić kilkaset złotych przy zakupie smartfonu marki. Dziś ruszyła kolejna taka promocja, a nawet dwie. W ramach akcji „Wakacyjna Promocja cashback dla Galaxy S24 oraz S25 Edge – zwrot na konto do 900 zł” po zakupie Galaxy S25 Edge można liczyć na zwrot 500 zł, a przy Galaxy S24 nawet 900 zł. Z kolei promocja „Wakacyjna Promocja cashback dla Galaxy A56 – zwrot na konto 400 zł” dotyczy popularnego modelu z rodziny Galaxy A, przy którym przewidziano zwrot w wysokości 400 zł.