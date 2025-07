Najbardziej wyczekiwany serial grozy powraca. Już mamy ciarki

"Witajcie w Derry" - dla tych, którzy lubią się bać

Jak dowiadujemy się z najnowszego zwiastuna, serial "Witajcie w Derry" pojawi się na naszych ekranach już w październiku 2025 roku. To nic innego, jak 9-odcinkowa produkcja, która jest ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga.

Akcja "Witajcie w Derry" rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami, które miały miejsce w kultowym horrorze "To". Nie jest żadną zagadką bowiem, że złowieszcza istota została zahibernowana na 27 lat, aby potem obudzić się i na nowo siać terror. Serial pokazuje wydarzenia, które zamieniły życie mieszkańców Derry w koszmar i dowiemy się co działo się prawie trzy dekady wcześniej. Jedno jest pewne, najbardziej złowieszczy klaun, Pennywise, powraca i to w możliwie jak najlepszym stylu.