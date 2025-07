TP-Link wprowadza wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7

TP-Link RE235BE to model skierowany do tych użytkowników, którzy korzystają już z nowoczesnych routerów w standardzie Wi-Fi 7 i chcą cieszyć się nieprzerwanym, stabilnym połączeniem w każdym zakątku dużego mieszania czy domu.

TP-Link RE235BE oferuje prędkości sięgające 3600 Mb/s – do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Ma się to przekładać na płynne działanie sieci, nawet w sytuacjach dużego obciążenia, jak równoczesne strumieniowanie wideo w jakości 4K, granie online czy praca zdalna kilku domowników w tym samym czasie.