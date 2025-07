Lek przeciwko HIV już niedługo będzie dostępny w Europie

Wystarczy jedna podskórna iniekcja na 6 mies.

W badaniu PURPOSE 2, wśród 2179 uczestników pojawiły się jedynie dwa przypadki zakażenia, co daje skuteczność ponad 99,9%, a więc lepszą niż stosowanie innych dostępnych metod PrEP. Wyniki obu badań opublikowano w „The New England Journal of Medicine”, a czasopismo „Science” uznało lenakapawir za przełom medyczny roku 2024.

Czas na globalną dostępność

To zapobieganie, a nie leczenie

Mechanizm działania lenakapawiru polega na blokowaniu kapsydu – otoczki wirusa HIV-1 – i tym samym na przerwaniu cyklu replikacji wirusa, co pozwala zapobiec infekcji na kilku etapach. Co ważne, przed każdym podaniem konieczne jest potwierdzenie ujemnego statusu HIV, by uniknąć rozwoju oporności w przypadku nierozpoznanej infekcji. Najczęstsze działania niepożądane to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy i nudności.