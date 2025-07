Apple iPhone 17 Pro dostanie lepszy zoom optyczny

8-krotny zoom optyczny w iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

Najważniejszą zmianą będzie zdecydowanie ulepszony teleobiektyw z aż 8-krotnym zoomem optycznym – to znaczny skok względem 5-krotnego zoomu w obecnych modelach iPhone 16 Pro. Obiektyw ma być ruchomy, co pozwoli na płynną zmianę ogniskowych bez utraty jakości obrazu. Takie rozwiązanie umożliwi użytkownikom uzyskanie bardzo szerokiego zakresu zbliżeń, dostosowanego do różnych sytuacji, od makrofotografii po fotografię sportową i krajobrazową.

Drugą intrygującą nowością ma być zupełnie nowa aplikacja Pro Camera stworzona przez Apple, dedykowana zarówno zdjęciom, jak i nagraniom wideo. Według przecieków aplikacja ta ma konkurować z profesjonalnymi narzędziami, takimi jak Halide, Kino czy Filmic Pro, dotychczas szczególnie cenionymi przez zaawansowanych użytkowników i twórców treści. Nie jest jeszcze jasne, czy nowa aplikacja będzie dostępna tylko w modelach Pro, czy trafi również na inne urządzenia producenta.

Nowy przycisk

W iPhone 17 Pro znajdzie się też nowy przycisk Camera Control umieszczony na górnej krawędzi obudowy. Pozwoli on na szybki dostęp do aparatu i jego ustawień, stanowiąc uzupełnienie dla podobnego przycisku obecnego w iPhone’ach 16, lecz tym razem z jeszcze większą wygodą obsługi dla użytkowników zajmujących się fotografią i filmowaniem na co dzień.