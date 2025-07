Średniak Vivo V60 dostanie misję podboju świata

Pod koniec czerwca prezentowaliśmy recenzję modelu Vivo V50. Tamten smartfon pojawił się na świecie w lutym 2025, a w czerwcu 2025 trafił do Polski. Już teraz Vivo w pocie czoła pracuje nad jego następcą. Będzie to model Vivo V60. Wygląda na to, że chińska marka wiąże z tym smartfonem naprawdę duże nadzieje.