Galaxy Watch Ultra dostaje One UI 8. To nowe funkcje i interfejs

Motywacja na nadgarstku

Samsung Galaxy Watch Ultra zyskał właśnie coś więcej niż tylko poprawki. Jak zapewnia producent, dzięki aktualizacji oprogramowania do One UI 8 Watch staje się jeszcze potężniejszym narzędziem do dbania o zdrowie i aktywność fizyczną. Samsung wprowadził zestaw funkcji znanych z serii Galaxy Watch8, które mają realnie wspierać użytkowników w budowaniu zdrowszego stylu życia.

Wśród nowości znalazły się między innymi:

Trener biegu – osobisty trener biegania,

Obciążenie naczyniowe – wskaźnik obciążenia układu naczyniowego,

Współczynnik antyoksydacji – miernik antyoksydacyjnej odporności organizmu.

Każda z tych funkcji została zaprojektowana tak, by dostarczać realnych, motywujących informacji. Mają one pomagać w wyciąganiu wniosków i wprowadzaniu zdrowych zmian.

One UI 8 Watch – szybciej, czytelniej, wygodniej

Nowy interfejs użytkownika skupia się na tym, by potrzebne informacje były dostępne od razu, bez przekopywania się przez kolejne ekrany. Kluczową rolę odgrywają Multi-Info Tiles, czyli konfigurowalne widżety z najważniejszymi danymi, takimi jak tętno, pogoda czy statystyki treningów.

Wprowadzono również funkcję Now Bar. To pasek podręczny, który ułatwia dostęp do ostatnio używanych aplikacji i czynności. Całość zaprojektowano z myślą o maksymalnej czytelności na niewielkim ekranie smartwatcha. W praktyce ma to oznaczać mniej kliknięć i szybsze reakcje.

Galaxy Watch Ultra zyskał nowy kolor

Aktualizacja One UI 8 Watch zbiega się z premierą nowej wersji kolorystycznej Galaxy Watch Ultra – Titanium Blue. Tym samym zegarek dostępny będzie w czterech wariantach, wszystkie wykonane z trwałego tytanu i przystosowane do trudnych warunków. Warto w tym miejscu dodać, że Galaxy Watch Ultra (2025) nie jest zupełnie nowym zegarkiem, a raczej odświeżeniem produktu z 2024 roku, do którego dodano nowy kolor (właśnie tytanowy niebieski) i więcej pamięci.