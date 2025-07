Hammer daje firmom pancerny smartfon i rok zarządzania za darmo

Co to jest MDM i dlaczego jest przydatny?

MDM, czyli Mobile Device Management, to system do zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi. W praktyce oznacza to, że dział IT może z poziomu jednej konsoli kontrolować wszystkie firmowe smartfony. Można w ten sposób instalować aplikacje, wymuszać aktualizacje zabezpieczeń czy konfigurować pocztę.