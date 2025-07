Samsung goni konkurencję. Pierwsze dostawy jeszcze w tym miesiącu

Samsung może wkrótce znacząco poprawić swoją pozycję na rynku pamięci HBM , który w ostatnich latach nie był dla koreańskiego giganta szczególnie udany. Firma miała problemy z tempem rozwoju technologii HBM3, co przełożyło się na gorsze umowy z klientami jak NVIDIA . To miało przełożenie na wyniki finansowe firmy. Choć sytuacja uległa poprawie wraz z debiutem HBM3E, Samsung nadal pozostaje dostawcą drugiej kategorii .

SK hynix oraz Micron także mają już gotowe kości HBM4

W tunelu jest jednak światełko. Według doniesień południowokoreańskich mediów, czebol przygotowuje się do rozpoczęcia procesu próbkowania pamięci HBM4 jeszcze przed końcem bieżącego miesiąca. Co istotne, firma prowadzi przy tym współpracę zarówno z AMD, jak i NVIDIĄ - dwoma kluczowymi graczami na rynku akceleratorów AI oraz HPC .

Powody do optymizmu są duże. Samsung osiągnął znaczące postępy w technologii DRAM 6. generacji opartej na litografii 1c. Dzięki zastosowaniu nowych technik produkcyjnych firma poprawiła wskaźniki uzysku, co przekłada się na wyższą jakość i wydajność produkcji. Tym razem celem Koreańczyków nie jest szybkie wejście na rynek przed innymi, lecz stworzenie produktu, który przekona do siebie specyfikacją.