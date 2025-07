Masz taki PIN do bankomatu? Pilnie zmień. Igrasz z ogniem

Jesteś w stanie dostać się do pieniędzy na co 5. karcie płatniczej

Nie musisz być hakerem, by dostać się do pieniędzy na znalezionej karcie płatniczej. Co piąta karta płatnicza ma jeden z trzech pinów: 1234 (11% użytkowników), 1111 (6% użytkowników) lub 0000. Mając trzy próby pinu w bankomacie, masz więc około 20% szans na złamanie hasła, bez jakichkolwiek kompetencji cyfrowych. To naprawdę straszne, a przecież sami robimy sobie problem.