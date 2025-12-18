Oprogramowanie

Android dodaje małą ikonkę, która wiele zmienia

W najnowszej wersji Androida pojawiła się mała, niebieska ikona. Chociaż to drobny element w całym interfejsie systemu, to wiele zmienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:32
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android dodaje małą ikonkę, która wiele zmienia

Już w 2021 roku w Androidzie pojawiła się zielona ikona. Informuje ona użytkowników, że jakaś aplikacja lub system korzysta w danym momencie z aparatu w urządzeniu. Teraz dojdzie do niej nowa, w kolorze niebieskim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Androidzie

Zmiana na razie pojawiła się w testowej wersji systemy, a konkretnie wydaniu Android 16 QPR3 Beta 1. To sugeruje, że wkrótce powinna trafić również do stabilnego wydania, a tym samym nowość zauważą wszyscy użytkownicy mobilnego oprogramowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO A5 6/128GB 6.67" 120Hz Ciemnofioletowy
Smartfon OPPO A5 6/128GB 6.67" 120Hz Ciemnofioletowy
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Szary SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Szary SM-S921
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/256GB 6.8" 120Hz Fioletowy
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/256GB 6.8" 120Hz Fioletowy
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Advertisement
Android dodaje małą ikonkę, która wiele zmienia

Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czym jest niebieska ikona? Tak jak zielona informuje o użyciu aparatu, tak niebieska będzie sygnałem, że jakaś aplikacja korzysta właśnie z naszej lokacji. Kliknięcie ikony pozwoli dokładnie sprawdzić, o jaką appkę chodzi.

Aktualizacja powinna trafić na urządzenia z serii Pixel już na początku przyszłego roku. Później otrzymają ją również posiadacze innych modeli telefonów z Androidem, ale to już zależy bezpośrednio o tempa producentów.

Image
telepolis
Android 16 Android 16 aktualizacja Android 16 QPR3 Android 16 QPR3 Beta 1
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, 9to5Google
Źródła tekstu: 9to5Google