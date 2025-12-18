Android dodaje małą ikonkę, która wiele zmienia

Już w 2021 roku w Androidzie pojawiła się zielona ikona. Informuje ona użytkowników, że jakaś aplikacja lub system korzysta w danym momencie z aparatu w urządzeniu. Teraz dojdzie do niej nowa, w kolorze niebieskim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Androidzie

Zmiana na razie pojawiła się w testowej wersji systemy, a konkretnie wydaniu Android 16 QPR3 Beta 1. To sugeruje, że wkrótce powinna trafić również do stabilnego wydania, a tym samym nowość zauważą wszyscy użytkownicy mobilnego oprogramowania.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czym jest niebieska ikona? Tak jak zielona informuje o użyciu aparatu, tak niebieska będzie sygnałem, że jakaś aplikacja korzysta właśnie z naszej lokacji. Kliknięcie ikony pozwoli dokładnie sprawdzić, o jaką appkę chodzi.