Klikasz i tracisz konto. Nawet się nie zorientujesz

Cyberprzestępcy wzięli na celownik użytkowników komunikatora WhatsApp. W najnowsze kampanii próbują przejmować ich konta. Wystarczy kliknąć, aby je stracić.

Atak na użytkowników WhatsApp

Atak został zauważony przez firmę Gen Digital. Ta ostrzega, że pierwsze ślady dostrzeżono na terenie Czech, ale kampania jest na tyle prosta, że prawdopodobnie szybko rozprzestrzeni się również na inne kraje.

Wszystko zaczyna się od otrzymanego linku na WhatsAppie, najczęściej z wcześniejszej przejętego konta jednego z naszych znajomych. Aby zachęcić nas do kliknięcia, oszuści w wiadomości informują o naszym zdjęciu w lokalnych mediach. Co więcej, link na pierwszy rzut oka wygląda, jakby prowadził na Facebooka.

Kliknięcie go rzeczywiście przenosi na stronę internetową, która podszywa się pod Facebooka. Na niej jesteśmy proszeni o zalogowanie się przez podanie numeru telefonu. W ten sposób przekazujemy go oszustom, którzy od razu uruchamiają mechanizm parowania konta na WhatsAppie. Na tej samej stronie wyświetla się do tego odpowiedni kod.