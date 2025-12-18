Bezpieczeństwo

Klikasz i tracisz konto. Nawet się nie zorientujesz

Oszuści wykorzystują jeden z mechanizmów na WhatsAppie, aby przejąć konta nieświadomych użytkowników. Na to musisz uważać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Klikasz i tracisz konto. Nawet się nie zorientujesz

Cyberprzestępcy wzięli na celownik użytkowników komunikatora WhatsApp. W najnowsze kampanii próbują przejmować ich konta. Wystarczy kliknąć, aby je stracić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na użytkowników WhatsApp

Atak został zauważony przez firmę Gen Digital. Ta ostrzega, że pierwsze ślady dostrzeżono na terenie Czech, ale kampania jest na tyle prosta, że prawdopodobnie szybko rozprzestrzeni się również na inne kraje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon HMD NOKIA 5310 Czarny
Telefon HMD NOKIA 5310 Czarny
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Smartfon OSCAL Tiger 12 8/128GB 6.78" 120Hz Szary
Smartfon OSCAL Tiger 12 8/128GB 6.78" 120Hz Szary
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Advertisement

Wszystko zaczyna się od otrzymanego linku na WhatsAppie, najczęściej z wcześniejszej przejętego konta jednego z naszych znajomych. Aby zachęcić nas do kliknięcia, oszuści w wiadomości informują o naszym zdjęciu w lokalnych mediach. Co więcej, link na pierwszy rzut oka wygląda, jakby prowadził na Facebooka.

Kliknięcie go rzeczywiście przenosi na stronę internetową, która podszywa się pod Facebooka. Na niej jesteśmy proszeni o zalogowanie się przez podanie numeru telefonu. W ten sposób przekazujemy go oszustom, którzy od razu uruchamiają mechanizm parowania konta na WhatsAppie. Na tej samej stronie wyświetla się do tego odpowiedni kod.

Nieświadomi użytkownicy otrzymują po tym powiadomienie na WhatsAppie, gdzie muszą wpisać kod. Chociaż jasno informuje ono, że chodzi o sparowanie konta z innym urządzeniem, to niektórym może to umknąć. W ten sposób przestępcy przejmują konto, które później wykorzystują w kolejnych oszustwach.

Image
telepolis
WhatsApp WhatsApp oszustwo oszustwo na WhatsApp WhatsApp utrata konta
Zródła zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer