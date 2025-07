YouTube: Zaczęło się od głupot, teraz dominuje na telewizorach

Jak YouTube wygrał walkę o widzów telewizyjnych

Kluczową zmianą stało się przekształcenie sposobu korzystania z YouTube. Coraz więcej użytkowników wybiera telewizory jako główne urządzenie do oglądania, a nie smartfony czy komputery. W 2024 roku w USA już ok. 45% wszystkich wyświetleń na YouTube odbywało się właśnie na dużym ekranie, co oznacza ogromny wzrost w stosunku do 30% w 2020 roku.