Sprzęt

O tyle wzrosną ceny komputerów w 2026 roku

Eksperci oszacowali, o ile wzrosną w przyszłym roku ceny komputerów. Podwyżki związane są z kryzysem na rynku pamięci.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
O tyle wzrosną ceny komputerów w 2026 roku

Dawno nie było tak złego momentu na zakup komputera. Kryzys na rynku kart graficznych miał miejsce już kilka lat temu i wydawało się, że szybko się nie powtórzy. Jednak uderzenie przyszło z innej strony. Drastycznie podrożały pamięci. Podwyżki mają wpływ niemal na każde urządzenie. Eksperci z firmy analitycznej IDC oszacowali, co to oznacza dla klientów w 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wzrost ceny komputerów

IDC podtrzymuje swoją wcześniejszą prognozę, z której wynika, że rynek komputerów zmniejszy się w 2026 roku o 2,4 proc. Jednocześnie firma dodała dwa dodatkowe scenariusze — pesymistyczny oraz bardzo pesymistyczny. Pierwszy z nich zakłada spadek o 4,9 proc., a drugi aż o 8,9 proc. Ma to być spowodowane głównie wzrostem cen.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance 8GB 2400MHz
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance 8GB 2400MHz
0 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 249.99 zł
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance Pro RGB 32GB 3000MHz
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance Pro RGB 32GB 3000MHz
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Pamięć RAM G.SKILL RipjawsX 16GB 2400MHz
Pamięć RAM G.SKILL RipjawsX 16GB 2400MHz
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

A jaki wzrost to będzie? Bardziej optymistyczne założenie mówi o podwyżkach rzędu 4-6 proc., przy czym mowa o cenach całych komputerów, a nie samych pamięci RAM. Pesymistyczne scenariusz zakłada nawet 8 proc. wzrost. 

Chociaż analitykiem rynkowym nie jestem i nie mam dostępu do takich danych, jak IDC, to wydaje się, że wariant z 8-procentowymi podwyżkami i tak jest dość optymistyczny. Kilka firm już zapowiedziało podwyżki cen (np. Dell i Lenovo), który wynosi nawet po 15 proc. Jednocześnie producenci zakładają, że może to być dopiero początek podwyżek i nie gwarantują, że ceny pozostaną na tym samym, i tak już wyższym poziomie.

Jedno jest pewne, 2026 rok nie będzie dobrym momentem na zakup komputera. Ceny pamięci RAM już wzrosły. Za chwilę to samo stanie się w przypadku dysków SSD oraz kart graficznych, które też przecież korzystają z pamięci. Z NVIDII już docierają informacje o całkowitej rezygnacji z produkcji mniej priorytetowych modeli. Co gorsze, kryzys może potrwać nawet do 2028 roku.

Image
telepolis
rynek PC ceny pamięci RAM ceny pamięci DRAM rynek komputerów ceny pamięci RAM kiedy spadną ceny komputerów ceny komputerów w 2026 roku
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Tom's Hardware