O tyle wzrosną ceny komputerów w 2026 roku

Dawno nie było tak złego momentu na zakup komputera. Kryzys na rynku kart graficznych miał miejsce już kilka lat temu i wydawało się, że szybko się nie powtórzy. Jednak uderzenie przyszło z innej strony. Drastycznie podrożały pamięci. Podwyżki mają wpływ niemal na każde urządzenie. Eksperci z firmy analitycznej IDC oszacowali, co to oznacza dla klientów w 2026 roku.

Wzrost ceny komputerów

IDC podtrzymuje swoją wcześniejszą prognozę, z której wynika, że rynek komputerów zmniejszy się w 2026 roku o 2,4 proc. Jednocześnie firma dodała dwa dodatkowe scenariusze — pesymistyczny oraz bardzo pesymistyczny. Pierwszy z nich zakłada spadek o 4,9 proc., a drugi aż o 8,9 proc. Ma to być spowodowane głównie wzrostem cen.

A jaki wzrost to będzie? Bardziej optymistyczne założenie mówi o podwyżkach rzędu 4-6 proc., przy czym mowa o cenach całych komputerów, a nie samych pamięci RAM. Pesymistyczne scenariusz zakłada nawet 8 proc. wzrost.

Chociaż analitykiem rynkowym nie jestem i nie mam dostępu do takich danych, jak IDC, to wydaje się, że wariant z 8-procentowymi podwyżkami i tak jest dość optymistyczny. Kilka firm już zapowiedziało podwyżki cen (np. Dell i Lenovo), który wynosi nawet po 15 proc. Jednocześnie producenci zakładają, że może to być dopiero początek podwyżek i nie gwarantują, że ceny pozostaną na tym samym, i tak już wyższym poziomie.