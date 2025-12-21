Po pamięciach RAM czas na karty graficzne. Problemy uderzają w NVIDIĘ

GeForce RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM to jedna z ciekawszych opcji dla graczy z mniej zasobnym portfelem. Z tego powodu model ten cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Niestety, sytuacja na rynku jest tak trudna, że NVIDIA może całkowicie zaprzestać produkcji tego wariantu.

To koniec RTX 5060 Ti 16 GB?

Już w zeszłym miesiącu pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti 16 GB może być trudniej dostępna. Wszystko z powodu ogromnego zapotrzebowania na pamięci, co znacząco utrudnia produkcję tego modelu. Teraz docierają do nas jeszcze mniej optymistyczne wieści. NVIDIA może całkowicie porzucić ten wariant GeForce'a RTX 5060 Ti.

Nie są to informacje oficjalne, więc trzeba podchodzić do nich z pewnym dystansem, ale pochodzą z dość pewnego źródła. Okazuje się, że NVIDIA może zrezygnować z produkcji GeForce'a RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM, zostawiając jedynie wariant z 8 GB GDDR7.

Decyzja ta ma być podyktowana dwiema kwestiami. Po pierwsze, produkcja RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci jest zbyt droga, więc utrzymanie niskiej ceny może być trudne.

Po drugie, NVIDII zależy przede wszystkim na walce w średnim segmencie, gdzie AMD jest mocno reprezentowane przez modele RX 9070 oraz RX 9070 XT. Dlatego Zielonym zależy głównie na RTX-ach 5070 oraz 5070 Ti. Z tego powodu firma jest skłonna poświęcić RTX 5060 Ti 16 GB, aby dostępność dwóch wyższych modeli była lepsza.