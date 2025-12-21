Sprzęt

Po pamięciach RAM czas na karty graficzne. Problemy uderzają w NVIDIĘ

Jedna z najpopularniejszych aktualnie kart graficznych — GeForce RTX 5060 Ti  16 GB — może nie być dalej produkowana. Wszystko przez problemy z pamięciami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Po pamięciach RAM czas na karty graficzne. Problemy uderzają w NVIDIĘ

GeForce RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM to jedna z ciekawszych opcji dla graczy z mniej zasobnym portfelem. Z tego powodu model ten cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Niestety, sytuacja na rynku jest tak trudna, że NVIDIA może całkowicie zaprzestać produkcji tego wariantu.

Dalsza część tekstu pod wideo

To koniec RTX 5060 Ti 16 GB?

Już w zeszłym miesiącu pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti 16 GB może być trudniej dostępna. Wszystko z powodu ogromnego zapotrzebowania na pamięci, co znacząco utrudnia produkcję tego modelu. Teraz docierają do nas jeszcze mniej optymistyczne wieści. NVIDIA może całkowicie porzucić ten wariant GeForce'a RTX 5060 Ti.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12GB DLSS 4
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8GB DLSS 4
0 zł
1119 zł - najniższa cena
Kup teraz 1119 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce GT 710 2GB
Karta graficzna GIGABYTE GeForce GT 710 2GB
0 zł
321.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 321.99 zł
Advertisement

Nie są to informacje oficjalne, więc trzeba podchodzić do nich z pewnym dystansem, ale pochodzą z dość pewnego źródła. Okazuje się, że NVIDIA może zrezygnować z produkcji GeForce'a RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM, zostawiając jedynie wariant z 8 GB GDDR7.

Decyzja ta ma być podyktowana dwiema kwestiami. Po pierwsze, produkcja RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci jest zbyt droga, więc utrzymanie niskiej ceny może być trudne.

Po drugie, NVIDII zależy przede wszystkim na walce w średnim segmencie, gdzie AMD jest mocno reprezentowane przez modele RX 9070 oraz RX 9070 XT. Dlatego Zielonym zależy głównie na RTX-ach 5070 oraz 5070 Ti. Z tego powodu firma jest skłonna poświęcić RTX 5060 Ti 16 GB, aby dostępność dwóch wyższych modeli była lepsza.

Nie zmienia to faktu, że z powodu ogromnego wzrostu cen pamięci wszystkie modele kart graficznych z serii GeForce RTX 50 mogą być gorzej dostępne. NVIDIA i jej partnerzy zwyczajnie nie będą w stanie produkować tylu egzemplarzy, co dotychczas. 

Image
telepolis
Nvidia karty graficzne GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: wccftech