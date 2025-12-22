Te dwa produkty powinniśmy mieć w lodówce. Zmniejszają ryzyko demencji
Być może to istotna wiadomość przed nadchodzącymi świętami, podczas których będziemy ucztować i to niejednokrotnie. Badania wykazały, że pełnotłusty ser i śmietana mogą mieć nieoczekiwany związek z lepszym zdrowiem mózgu.
Jeśli ser i śmietana, to lepiej pełnotłuste
Spożywanie pełnotłustego sera i śmietany może wiązać się z niższym ryzykiem demencji. Tak wykazało obszerne badanie, przeprowadzane przez ponad 25 lat, na grupie 27670 dorosłych ze Szwecji. Osoby, które sięgały po większe ilości tych produktów rzadziej zapadały na demencję niż te, które jadły ich mało lub wcale. Co ciekawe, niskotłuszczowe odpowiedniki mleczne nie wykazywały tego samego wzorca. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że naukowcy tłumaczą, że wyniki wskazują na związek, a nie na przyczynę i skutek.
Osoby regularnie spożywające pełnotłusty ser i śmietanę zdecydowanie rzadziej zapadały na demencję w długoterminowym badaniu. Wyniki te podważają dekady zaleceń, dotyczących unikania tłuszczu w diecie, choć jednocześnie nie dowodzą jego działania ochronnego.
Co należy wiedzieć?
- Nowe obszerne badanie sugeruje, że spożywanie większej ilości pełnotłustego sera i śmietany może wiązać się z mniejszym ryzykiem demencji w późniejszych latach.
- Za sery o wysokiej zawartości tłuszczu naukowcy uznali takie, które zawierają go ponad 20%. Należą do nich popularne sery typu cheddar, brie, i lubiany przez większość konsumentów - gouda.
- Uczestnicy badania, którzy spożywali 50 gramów lub więcej tłustego sera dziennie, mieli o 13% niższe ryzyko wystąpienia demencji, w porównaniu z osobami, które spożywały 15 gramów.
- U osób, które jadły co najmniej 20 gramów śmietany wysokotłuszczowej dziennie, stwierdzono także mniejsze ryzyko demencji i to o 16% niższe niż u osób, które śmietany nie jadły.
- Naukowcy są przekonani, że potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć, czy niektóre produkty mleczne, o wysokiej zawartości tłuszczu, mogą wspomagać zdrowie mózgu.