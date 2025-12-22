Te dwa produkty powinniśmy mieć w lodówce. Zmniejszają ryzyko demencji

Jeśli ser i śmietana, to lepiej pełnotłuste

Spożywanie pełnotłustego sera i śmietany może wiązać się z niższym ryzykiem demencji. Tak wykazało obszerne badanie, przeprowadzane przez ponad 25 lat, na grupie 27670 dorosłych ze Szwecji. Osoby, które sięgały po większe ilości tych produktów rzadziej zapadały na demencję niż te, które jadły ich mało lub wcale. Co ciekawe, niskotłuszczowe odpowiedniki mleczne nie wykazywały tego samego wzorca. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że naukowcy tłumaczą, że wyniki wskazują na związek, a nie na przyczynę i skutek.