Sprawdzony panel fotowoltaiczny z Action teraz w promocji

Panel, który kupiliśmy w Action, prezentuje się bardzo minimalistycznie. To prostokątna płytka z tworzywa wyposażona w pojedyncze złącze USB-A. Producent deklaruje moc na poziomie 8 W, co przy tej cenie wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Gdy o cenie mowa, regularna 34,05 zł została właśnie obniżona na tydzień do zaledwie 29,99 zł. Promocja obowiązuje do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów.