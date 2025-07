Nikt nie chce małych smartfonów. Co innego z mini laptopami

Cena przedpremierowa to 1799 złotych, a wysyłka ruszy we wrześniu

Dostajemy większy, 7-calowy wyświetlacz (poprzednio było to 6 cali), oferujący rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli . Panel typu LTPS działa z częstotliwością 60 Hz i jasnością do 500 nitów. Urządzenie pozwala na obrót ekranu o 180 stopni oraz obsługuje 10-punktowy dotyk. Ekran pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 6. generacji oraz powłoką antyodciskową.

GPD MicroPC 2 wyposażono w 4-rdzeniowy, 4-wątkowy procesor Intel N250 o taktowaniu do 3,8 GHz . Producent deklaruje trzykrotnie wyższą wydajność CPU względem poprzednika (Celeron N4100/N4120) i aż pięciokrotny wzrost wydajności zintegrowanej grafiki. Na pokładzie znajdziemy także 16 GB pamięci LPDDR5-4800 oraz dysk SSD 512 GB w formacie M.2 2280 , obsługujący interfejs PCIe 3.0 x4 - co pozwala na jego łatwą wymianę.

Producent chwali się bogatym zestawem portów. Do dyspozycji oddano dwa USB 3.2 Gen 2 Typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkiego ładowania, dwa USB 3, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, czytnik kart MicroSD oraz RJ-45 z obsługą do 2,5 Gbps. W przypadku łączności bezprzewodowej mowa o Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, a na krawędzi znajduje się czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania – zgodny z Windows Hello.