Windows będzie miał reklamy. To już nieuniknione

Windows będzie miał reklamy. Te pojawiły się już u niektórych użytkowników.

Microsoft jest bezlitosny jeśli chodzi o reklamy w Windowsie. Firma z Redmond nie odpuszcza, nawet pomimo niezadowolenia użytkowników. Reklamy pojawiały się już wcześniej, ale teraz zagościły w menu start Windowsa 11.

Reklamy w Windowsie

Microsoft wypuścił opcjonalną aktualizację do Windows 11. Wprowadza ona między innymi funkcję, którą firma z Redmond nazwała "powiadomieniami dla kont Microsoft". Chociaż brzmi to całkiem ładnie, a może nawet i zachęcająco, to tak naprawdę kryją się pod tym coś, co raczej nie spodoba się użytkownikom Tak, chodzi o reklamy wyświetlane bezpośrednio w menu start.

Co prawda nie są to reklamy firm trzecich. Żadna firma nie może się zgłosić do Microsoftu, aby jej logo pojawiało się w Windowsie. Nie zobaczymy tam Nike, Coca Coli czy NVIDII. Nie zmienia to faktu, że są to materiały, które należy uznać za promujące konkretne produkty. To między innymi nakłanianie np. do skorzystania z chmury OneDrive oraz innych usług amerykańskiej firmy. Nie można ich nazwać inaczej, niż właśnie reklamami.

Na razie reklamy w menu start dostępne są tylko dla wybranych użytkowników, ale Microsoft zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości funkcja zostanie wprowadzona globalnie.

W nadchodzących miesiącach funkcja zostanie wdrożona na szerszą skalę. Podczas zbierania opinii niektóre urządzenia mogą zauważać różne efekty wizualne.

- napisał Microsoft.

Odbiór tej nowości wśród użytkowników nie jest zbyt przychylny, a przynajmniej taki obraz maluje się z wpisów w mediach społecznościowych. To jednak nie zniechęca Microsoftu i tego typu reklamy są prawdopodobnie nieuniknione.

Zobacz: Windows 12. Szykują się ogromne zmiany w systemie

Zobacz: Dostaniemy większą kontrolę nad Windowsem. Idą zmiany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer