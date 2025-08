Biedronka i Lidl już nie dadzą takich promocji. Zmieni się coś jeszcze

Koniec z takimi promocjami

Jeśli przepisy wejdą w życie, to nie tylko sklepy nie będą mogły oferować piw w ofertach 12+12, czy nawet 1+1. Zabronione mają być też zwykłe upusty na wina, whisky czy wódkę. Wątpliwości co do tego ma między innymi Konfederacja Lewiatan, która wskazuje, że jest to niemożliwe w sytuacji, gdy prawo nie reguluje cen produktów. Pomimo tego Ministerstwo Zdrowia chce, aby przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.