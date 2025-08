To hatchback czy fastback? KIA pozwoli Ci zdecydować

KIA postanowiła wyjść z wygodnej kieszonki i zaprezentowała właśnie pierwszego elektryka, który nie należy do segmentu SUV-ów. EV4 pozwoli nie tylko na skorzystanie z rządowego programu NaszEauto, dzięki czemu jego cena będzie niższa, ale też w wersji hatchback będzie produkowany po sąsiedzku, w fabryce w Żylinie na Słowacji. Co zaoferuje kierowcom?

KIA EV4 - wymiary i silnik

Sam producent wskazuje, że EV4 to trochę odpowiednik spalinowegoo Ceeda. W wersji hatchback długość to 4430 mm, a w nadwoziu fastback – o 30 cm więcej. Rozstaw osi obydwu wersji nadwoziowych wynosi 2820 mm, czyli jest o aż 17 cm większy niż rozstaw osi Ceeda. Dzięki temu nadwozie o kompaktowych rozmiarach oferuje znacznie więcej miejsca dla pasażerów z tyłu nie tylko niż spalinowe odpowiedniki, ale nawet więcej niż tradycyjne samochody klasy średniej. Szerokość EV4 hatchback i EV4 Fastback jest identyczna i wynosi 1860 mm. Na wysokość model 5-drzwiowy przerasta 4-drzwiowy o jedynie 5 mm. Nieco większa różnica jest widoczna w wypadku pojemności bagażnika – w fastbacku ma on 490 l, w hatchbacku o 55 l mniej.