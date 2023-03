Dostaniemy większą kontrolę nad Windowsem. Idą zmiany

Microsoft zapowiedział zmiany w systemie Windows 11, które mają nam dać większą kontrolę nad oprogramowaniem.

Microsoft wkrótce udostępni twórcom aplikacji nowe API, dzięki któremu użytkownicy Windowsa 11 mają mieć trochę większą kontrolę nad systemem operacyjnym. Chodzi konkretnie o dwie kwestie.

Przypinanie aplikacji

Nowe API wprowadzi między innymi konieczność zaakceptowania każdej próby przypięcia aplikacji do menu start, paska zadań, a nawet pulpitu. Z jednej strony będzie to dodatkowa czynność do wykonania praktycznie przy każdej instalacji nowej aplikacji. Z drugiej strony nie zaskoczy nas żadna niechciana ikonka w którymś z trzech wymienionych wcześniej miejsc, więc ma to zarówno wady, jak i zalety.

Co ważne, nowe API to nie tylko możliwość wprowadzenia okna akceptacji w momencie przypinania aplikacji. Microsoft zapowiada, że ta czynność stanie się obowiązkowa

API zawsze będzie odwoływało się do zaufanego środowiska użytkownika systemu Windows, aby wyjaśnić, co ma zostać przypięte i potwierdzić, że użytkownik rzeczywiście chce zezwolić na przypięcie.

- tłumaczą Tali Roth i Aaron Grady z Microsoftu.

Aplikacje domyślne Windows

Poza tym Microsoft zamierza wprowadzić zmiany do mechanizmu aplikacji domyślnych. Nowe API pozwoli deweloperom na przekierowanie użytkowników do systemowych ustawień, gdzie każdy będzie mógł zmienić domyślny program do otwierania zdjęć, poczty czy po prostu główną przeglądarkę internetową.

Chcemy mieć pewność, że ludzie mają kontrolę nad tym, co jest przypinane do ich pulpitu, menu Start i paska zadań, a także aby mieli możliwość kontrolowania swoich domyślnych aplikacji, takich jak domyślna przeglądarka, za pośrednictwem spójnych, przejrzystych i godnych zaufania okien dialogowych systemu Windows i ustawień.

- dodają pracownicy Microsoftu.

Zmiany najpierw zostaną wprowadzone w kanale Windows Insider Dev, gdzie będą testowane przez chętnych użytkowników. W stabilnej wersji systemu możemy się ich spodziewać za kilka miesięcy.

