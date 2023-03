To jedno ustawienie Windowsa zabiera nawet 10% wydajności w grach

Sprawdź to jedno ustawienie w systemie Windows 10 lub Windows 11, bo możesz tracić nawet 10% wydajności w grach.

Przy premierze systemu Windows 11 wielu użytkowników zauważyło, że znacząco spadła wydajność ich komputerów w grach. Winne okazało się jedno z ustawień bezpieczeństwa, które na szczęście można łatwo wyłączyć. Rzecz w tym, że nie dość, że wiele osób o tym nie wie, to aktualizacje mogą je ponownie aktywować. Co więcej, sytuacja może dotyczyć także Windowsa 10.

Jak zwiększyć wydajność w grach?

Tym ustawieniem jest Virtualization-based Security, czyli w skrócie VBS. Przy premierze Windowsa 11 przeprowadzono wiele testów, które udowodniły, że wyłączenie tej jednej opcji może nawet o 30% poprawić wydajność w grach, szczególnie na troszkę starszych procesorach, jak Ryzen 1. generacji czy Core 10. generacji. Teraz jest niewiele lepiej. Nadal VBS to obowiązkowa opcja do wyłączenia przez wszystkich graczy.

Najnowsze testy przeprowadził serwis Tom's Hardware. W tym celu wykorzystali mocarną grafikę GeForce RTX 4090 oraz 15 gier, w tym Far Cry 6, Spider-Man: Mile Morales czy też Forza Horizon 5. Włączone VBS oznacza średnio o 5% gorszą wydajność w rozdzielczości 1080p i mniej więcej 2% w rozdzielczości 4K. Najgorzej wygląda to — co ciekawe — w grze Microsoftu, bo Microsoft Flight Simulator osiąga aż o 11% lepszą płynność z wyłączoną opcją.

fot. Tom's Hardware

Jak wyłączyć VBS?

Na szczęście wyłączenie VBS jest niezwykle proste. Wystarczy, że w systemowej wyszukiwarce wpiszecie "zabezpieczenie urządzenia" i włączyć znalezione ustawienia. Następnie przechodzicie do opcji "Szczegóły usługi Izolacji rdzenia" i wyłączacie "Integralność pamięci". To wszystko.

Po tym konieczne będzie ponownie uruchomienie komputera, ale w zależności od gry powinniście zyskać od kilku do nawet kilkunastu procent wydajność. Bardziej będzie to odczuwalne w niższych rozdzielczościach, gdzie procesor odgrywa większą rolę.

