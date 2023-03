Windows 11 ze świetną nowością. Wpisz zapytanie i czekaj

Najnowsza aktualizacja Windowsa 11 wprowadza kilka przydatnych nowości, ale najważniejsza dotyczy sztucznej inteligencji.

Microsoft od jakiegoś czasu rozwija narzędzie Search Bing, które wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do oferowania lepszych wyników wyszukiwania. Co prawda bot potrafił się zapędzić, przez co firma z Redmond musiała go ograniczyć, a na dodatek wciąż potrafi się drastycznie pomylić, to jednak wydaje się, że to przyszłość. Przyszłość, która właśnie zostaje wprowadzona do Windowsa 11.

Windows 11 ze sztuczną inteligencją

W najnowszej aktualizacji Windows 11 otrzymuje obsługę Search Bing, które korzysta z rozwiązania firmy OpenAI. Dzięki temu w pasku wyszukiwania systemu możemy wpisywać bardzo konkretne zapytania, na które bot powinien udzielić odpowiedzi. Te nie zawsze są poprawne i czasami AI ma problemy z odróżnieniem prawdy od fikcji, ale w większości przypadków sprawdza się bardzo dobrze.

Na tym nowości w Windows 11 się nie kończą. Po wgraniu aktualizacji system pozwoli na sparowanie komputera z iPhonem lub iPadem, dzięki czemu możliwe będzie czytanie na PC powiadomień i odpowiadanie na wiadomości z urządzenia mobilnego. Poza tym to też nowe widżety, notatnik z funkcją zakładek, nagrywanie wideo w narzędziu wycinania (systemowy mechanizm robienia zrzutów ekranu), rekomendacje co do mniejszego zużycia energii czy też nowy pasek zadań, który automatycznie przełącza się w tryb dotykowy.

Aktualizacja udostępniana jest falami, więc nie wszyscy użytkownicy od razu zyskają dostęp do nowości. Cały proces może zająć nawet kilka tygodni, więc warto uzbroić się w cierpliwość.

