Reachy Mini to robot, który nauczy twoje dziecko programowania

Dwie wersje – dla każdego coś dobrego

Reachy Mini występuje w dwóch odsłonach: Lite oraz Wireless. Model Lite kosztuje 299 dolarów i współpracuje z komputerami Mac lub Linux (wkrótce wsparcie dla Windows), a wysyłki zamówień mają ruszyć pod koniec lata 2025 roku. Wersja Wireless, wyceniona na 449 dolarów, ma wbudowany Raspberry Pi 5, Wi-Fi oraz baterię, a jej premiera planowana jest przełom 2025 i 2026 roku.

Robot waży 1,5 kg i mierzy zaledwie 28 cm wysokości, co czyni go ciekawym dodatkiem do każdego biurka. Siłą Reachy Mini jest przyjazność użytkownikowi – zestaw można łatwo zmontować samodzielnie, a gotowe, fabryczne demonstracje pozwalają na natychmiastową zabawę bez konieczności programowania.

Wśród preinstalowanych umiejętności robota znajduje się rozpoznawanie twarzy, śledzenie ruchu dłoni, ruchy anten i manipulatora, rozmowy AI aktywowane głosem oraz manipulowanie przedmiotami za pomocą ramienia i chwytaka.

Robot integruje się bezpośrednio z Hugging Face Hub, co umożliwia korzystanie z szerokiej gamy modeli sztucznej inteligencji i gotowych zbiorów danych. To czyni z Reachy Mini doskonałą platformą dla edukatorów i hobbystów do nauki algorytmów AI i robotyki w praktyce.

Otwarty kod szansą na dynamiczny rozwój

Kluczową cechą Reachy Mini jest otwarty kod i aktywna społeczność deweloperów — każdy może wnosić swój wkład w rozwój urządzenia, rozszerzać jego funkcjonalność i dzielić się efektami pracy. Takie podejście daje projektowi dużą siłę przebicia na tle poprzedników, jak Jibo czy Cozmo, które nie zdobyły masowej popularności przez ograniczoną elastyczność i zamknięte środowisko.

W ciągu pierwszych 24 godzin sprzedaży Reachy Mini zebrał zamówienia o wartości pół miliona dolarów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i potencjale projektu. Reachy Mini zapowiada nową erę dostępnej, otwartej robotyki, która łączy społeczność pasjonatów, edukatorów i deweloperów wokół wspólnego celu: uczynienia zaawansowanych technologii przyjaznymi, przystępnymi i inspirującymi dla każdego.]

Polska cena i zamówienia