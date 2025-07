Wywalili bankomaty. Teraz mają problem

Francja o krok przed całą Unią. Wielka stypa po bankomatach

Zamiast do bankomatów, po gotówkę mieszkańcy mają udać się do sklepów i tam będą mogli ją bez problemu wypłacić. Co w Polsce byłoby niepojęte, w 2024 roku we Francji dostęp do choć jednego bankomatu miało zaledwie 20% gmin, z tendencją spadkową.