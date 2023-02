Windows 11 ma przykrą niespodziankę dla tych, co obeszli ograniczenia

Wiele jest osób, które zainstalowały Windows 11, pomimo że ich komputer nie spełniał minimalnych wymagań systemu. Microsoft ma dla nich niemiłą niespodziankę.

Windowsa 11 nie da się zainstalować na każdym komputerze, a przynajmniej nie w sposób oficjalny. Najnowszy system operacyjny Microsoftu ma dość wysokie wymagania minimalne, w tym przede wszystkim obecność TPM, Secure Boot oraz kompatybilnego, a przy tym dość nowego procesora (co najmniej Intel Core 8. generacji lub AMD Zen+).

Jednak ograniczenia da się obejść. Jest sposób, aby Windowsa 11 zainstalować na komputerze, który wymagań nie spełnia. Z licznych komentarzy można wywnioskować, że wiele osób na taki krok się zdecydowało. Niestety, Microsoft ma dla nich przykrą niespodziankę. Firma z Redmond zaczęła walczyć z tego typu cwaniactwem.

Windows 11 tylko dla spełniających wymagania

Na oficjalnym forum Microsoftu zaczęły pojawiać się wpisy niezadowolonych użytkowników Windowsa 11, którym w prawym dolnym rogu pojawił się niechciany znak wodny. Ten informuje, że komputer nie spełnia wymagań minimalnych systemu. To dokładnie da sama metoda, co w przypadku nieaktywowanych wersji okienek. W niektórych przypadkach system wręcz sugeruje powrót do Windowsa 10.

fot. TechSpot

Co ciekawe, część użytkowników donosi, że komunikat pojawił się także na ich komputerach, chociaż spełniają wymagania systemu. W takim wypadku warto sprawdzić, czy w systemie BIOS nadal włączone są TPM oraz Secure Boot, bo czasami mogą one zostać wyłączone, np. po aktualizacji oprogramowania.

Najwyraźniej Microsoft zamierza walczyć z osobami, który obeszły ograniczenia Windowsa 11. Znak wodny, chociaż irytujący, na razie nie jest wielką przeszkodą. Pytanie, czy firma z Redmond w przyszłości planuje podjąć dalsze, być może bardziej drastyczne kroki? Na razie nic na to nie wskazuje.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot