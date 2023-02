Powstał Windows 11 Superlite. Bez śledzenia użytkownika i bloatware'u

Powstał Windows 11, który pozbawiony jest reklam, telemetrii oraz bloatware'u, a jednocześnie cały czas pozwala na granie w najnowsze produkcje. Oto Windows 11 Superlite.

Niedawno pisałem o pewnym eksperymencie, który ujawnił, z iloma zewnętrznymi serwerami komunikuje się Windows 11 i to od razu po uruchomieniu. System przekazuje informacje na nasz temat nie tylko do smageo Microsoftu, ale także do firm trzecich. Właśnie dlatego Ghost Spectre stworzył wersję Windows 11 Superlite, która ma być tego pozbawiona.

Windows 11 Superlite

Windows 11 Superlite to — jak zapewnia jego twórca — wersja systemu operacyjnego, która została pozbawiona reklam oraz telemetrii, więc nie śledzi użytkowników w takim stopniu, jak oryginalna wersja. Poza tym usunięte zostały zbędne programy, które określane są mianem bloatware'u, np. OneDrive lub Action Center (w razie potrzeby można je włączyć ponownie). Pomimo tych ograniczeń system nadal pozwala na granie w najnowsze produkcje, co jest kluczowe z perspektywy graczy.

To wszystko sprawiło, że po uruchomieniu systemu ten zużywa zaledwie 1 GB pamięci RAM. Sama instalacja też jest bardzo prosta i sprowadza się do wybrania zaledwie kilku opcji. Jest na pewno dużo szybsza niż w przypadku zwykłego Windowsa 11. Z oczywistych względów nie będę podawał linku do pobrania pliku ISO, bo to jednak wersja nieoficjalna, więc instalujecie ją na własną odpowiedzialność.

