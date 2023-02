Microsoft szykuje ważną zmianę dla graczy. Chodzi o Windowsa

Microsoft szykuje małą zmianę w systemie Windows 11, która powinna spodobać się graczom i miłośnikom światełek.

Wiadomo, że dzisiaj wiele sprzętów, niekoniecznie tylko dla graczy, ma podświetlenie RGB. Można w nich zmienia kolory czy tryby działania, chociaż często wymaga to dedykowanego oprogramowania. Problem robi się w momencie, w którym poszczególne podzespoły lub akcesoria nie współpracują ze sobą na tym polu. Microsoft chce to rozwiązać.

Windows zapanuje nad RGB

Najnowsza, testowa wersja Windowsa 11 w tzw. kanale deweloperskim, została wzbogacona o ciekawą nowość. Okazuje się, że w opcjach personalizacji pojawiła się możliwość sterowania podświetleniem RGB LED komputera, w tym także zsynchronizowania iluminacji z kolorystycznym akcentem samego systemu.

Ze zrzutów ekranu wynika, że Windows 11 pozwoli wybrać między innymi jasność podświetlenia, dany efekt i szybkość, z jaką ma się zmieniać oraz oczywiście kolor. Na razie nie wiadomo, z jakimi urządzeniami funkcja będzie kompatybilna, ale liczę, że Microsoft wprowadzi obsługę najważniejszych systemów RGB, jak między innymi: Asus Aura Sync, MSI Mystic Light czy Gigabyte RGB Fusion. Tylko dzięki temu możemy liczyć na szerokie zastosowanie nowej funkcji.

Jeśli Microsoft zrobi to tak, jak należy, to w wielu przypadkach odejdzie konieczność instalowania dodatkowych programów do zarządzania podświetleniem. Skorzystają na tym przede wszystkim gracze, bo to jednak sprzęty gamingowe królują pod względem świecidełek, ale nie jest to reguła.

