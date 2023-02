Windows cię wkurzy, ale to dla twojego dobra

Windows 11 niedługo powinien zyskać nową funkcję, która jest już dostępna w kanale deweloperskim, w wersji Windows 11 build 25300. Chodzi o możliwość kończenia całego zadania bezpośrednio z paska zadań. Przydatne, ale jednocześnie problematyczne.

Jako pierwszy o nowej funkcji poinformował PhantomOcean. Na ten moment jest to ukryta opcja w systemie Windows 11 build 25300 w kanale deweloperskim. Dzięki niej wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na okno danego programu na pasku zadań, a następnie wybrać opcję "zakończ zadanie", aby całkowicie go wyłączyć.

You will soon be able to quickly end an entire task/process by right clicking it on the taskbar and choosing a new 'End task' option, Task Manager style. New in build 25300 and hidden.



vivetool /enable /id:42592269 pic.twitter.com/mdw9XLeQln