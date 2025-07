Metallica zgasiła Pentagon. W tle militarne drony

Metallica się nie patyczkuje z Pentagonem

Rzecznik Pentagonu przyznał, że doszło do naruszenia praw autorskich i dodał, że filmik został ponownie wrzucony na X, ale już bez heavy-metalowego klasyku w tle. Nie jest to pierwszy raz, gdy Donald Trump lub jego administracja używała utworów znanych muzyków bez ich zgody i bez opłat licencyjnych. Wcześniej we wrześniu 2024 r. Trump użył utworu The White Stripes "Seven Nation Army", za co Jack White i Meg White pozwali prezydenta USA. Wcześniej Trump przywłaszczał sobie utwory Eltona Johna, Taylor Swift i Beyonce.