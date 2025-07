Google Pixel 10 Pro Fold lepszy od Samsunga, przynajmniej trochę

Po pierwsze bateria

Samsung uparł się i tkwi w miejscu z pojemnościami baterii w swoich smartfonach, tymczasem Google jest bardziej otwarty na zmiany. Google Pixel 10 Pro Fold otrzyma o 7% większą pojemność akumulatora od swojego poprzednika. Ale spokojnie, to tylko przejście z 4650 mAh do 5015 mAh.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niby to wciąż niewiele, ale Google tym samym zostawia 4400 mAh w Fold7 daleko w tyle. Piątkę mogą sobie natomiast przybić obie firmy w kwestii wolnego ładowania. Wzrost z 21 W do 23 W nie zmienia nagle ślimaka w geparda. Ale przynajmniej bezprzewodowe ładowanie podskakuje z 8 do 15 W, co czyni je w ogóle używalnym w nowym Pixelu.

Większe ekrany i potężniejszy procesor

Zewnętrzny ekran urośnie delikatnie, z 6,3 cala do 6,4 cala. To wciąż będzie kompaktowy „składak”, a zmiana raczej wynikać będzie ze zwężenia ramek niż powiększenia ekranu wewnętrznego. Jednocześnie jasność wyświetlacza wzrośnie z 2700 do 3000 nitów.

Sercem urządzenia będzie 3 nm układ SoC Tensor G5, do tego dostaniemy 16 GB RAM i do wyboru 256 GB, 512 GB i 1 TB pamięci wewnętrznej. Z tyłu urządzenia znajdziemy główny aparat 48 Mpix, ultra-szeroki 10,5 Mpix i 5x zoom optyczny 10,8 Mpix. W obu ekranach zaszyte będą dodatkowo aparaty 10 Mpix do selfies.

200 euro taniej niż Samsung

Jak już część osób zdążyła się zorientować, w tym roku Samsung odchudził obudowy w Foldach, ale też podniósł ich ceny, które zaczynają się do 2099 euro, co w Polsce oznacza 8799 zł. Tymczasem za Google Pixel 10 Pro Fold przyjdzie nam zapłacić „zaledwie” 1899 euro.