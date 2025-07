Wielki hit Marvela dziś w Polsacie. Fani już szykują popcorn

Tym bardziej, że to właśnie pierwsza część kultowej serii "Venom", z uwielbianym Tomem Hardym w roli głównej, najbardziej triumfowała na dużym ekranie. Produkcja ta okazała się także wielkim hitem kasowym - zarobiła łącznie ponad 800 milionów dolarów. To doskonała wiadomość dla fanów sci-fi oraz tych, co jakimś cudem jeszcze nie widzieli filmu, że właśnie dzisiaj (14 lipca) zostanie on wyemitowany na antenie Polsatu o godzinie 19:55.