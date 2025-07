Zuckerberg nie szczędzi kasy. Ma w planie wydać setki miliardów

Tech

Wszystko wskazuje na to, że Mark Zuckerberg planuje bardzo mocne inwestycje w najbliższych latach. Jak sam pochwalił się na, należącej do jego firmy, platformie Threads w kolejnych latach wyda on setki miliardów dolarów. Wszystko po to, aby być na czele wyścigu o prymat w zakresie sztucznej inteligencji.