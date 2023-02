Microsoft wkrótce zainstaluje to automatycznie na niektórych PC-tach

Windows 10 i Windows 11 mają wbudowanego antywirusa. Jednak w ofercie firmy Microsoft jest jeszcze dodatkową aplikację o nazwie Defender. Ta wkrótce może automatycznie trafić na nasze komputery.

Każdy, kto korzysta z usługi Microsoft 365 na Windowsie 10 lub Windowsie 11, wkrótce zobaczy na swoim komputerze nowy program. Ten zostanie zainstalowany automatycznie przy okazji jednej z aktualizacji i to nawet wtedy, gdy tego nie chcesz.

Microsoft Defender na komputerze

Chodzi o program Microsoft Defender. To osoba aplikacja, która ma dbać o bezpieczeństwo danych i to na wielu urządzeniach jednocześnie. Już w tym momencie każdy zainteresowany może ją pobrać z Microsoft Store. W przypadku niektórych nie będzie to potrzebne, bo program automatycznie trafi na ich komputery. Poinformował o tym sam Microsoft.

Aplikacja Defender zostanie wkrótce automatycznie dodana do urządzenia z systemem Windows 10 lub Windows 11 podczas rutynowej aktualizacji aplikacji platformy Microsoft 365. Poszukaj go w menu Start i pamiętaj, aby się zalogować, aby aktywować zabezpieczenia.

- napisał Microsoft do części użytkowników.

Część osób już zauważyła obecność programu Defendera na swoich komputerach. Uprzedzam jednak, że nie chodzi o standardową zaporę systemu, która jest stałym elementem Windowsów. To zupełnie osobna aplikacja, która — nie ma co się oszukiwać — w wielu przypadkach jest po prostu zbędna. Niestety, od teraz jest stałym elementem Microsoft 365 i będzie automatycznie instalowana wraz z innymi aplikacjami z tego pakietu.

