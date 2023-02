Microsoft wprowadził ludzi w błąd. To nie był pierwszy raz

Microsoft zaoferował aktualizację z Windowsa 10 na Windows 11 na sporej liczbie komputerów, które nie spełniają wymagań nowszego systemu. To drugi raz w ciągu ostatniego roku, gdy użytkownicy dostali obietnicę bez pokrycia.

Microsoft wyjaśnił swoją pomyłkę na stronach wsparcia systemu. Istotnie niektóre komputery i maszyny wirtualne z Windowsem 10 otrzymały propozycję aktualizacji, mimo że Windows 11 by się na nich nie zainstalował. Informacja o dostępnej aktualizacji zajmowała cały ekran.

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs?



Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC