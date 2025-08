Google jednak przegrało. Nadchodzi rewolucja w Androidzie

Google Play to jednak lubiany sklep

Jeszcze w 2020 roku Epic Games, czyli twórca popularnej gry Fortnite wytoczyło procesy, zarówno Apple, jak i Google, oskarżając obie firmy o praktyki monopolistyczne i niedopuszczenie ich aplikacji do użytku w uczciwy sposób na rynkowych zasadach.

Proces z Apple Epic Games przegrało dosyć szybko i wtedy wydawało się, że podobnie będzie w przypadku Google i cała sprawa szybko przestanie kogokolwiek interesować. W trakcie kolejnych rozpraw wyszły jednak na jaw informacje dotyczące tajnych umów pomiędzy Google, a producentami telefonów oraz wewnętrzne maile pracowników amerykańskiego giganta, przedstawiające sprawę Epic Games jako zagrożenie dla dominującej pozycji Android i sklepu Google Play na rynku. To skierowało sprawę na zupełnie nowe tory, dając Epic Games dosyć niespodziewaną wygraną.

Już w 2024 roku sędzia James Donato wydał werdykt, który zmusza Google do dopuszcznia do systemu Android i sklepu Play inne aplikacje, w tym także inne sklepy w oczywisty sposób, kończąc monopol samego Google w tym zakresie. Google oczywiście odwołało się od tej decyzji, jednak sąd podtrzymał decyzję sędziego Donato.

Oznacza to, że Google na przynajmniej najbliższe trzy lata będzie zmuszone zdjąć swój monopol i dopuścić do Androida innych wydawców wraz z ich własnymi metodami płatności, na których Google zarabiało do tej pory pokaźne kwoty.