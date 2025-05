Apple musi ustąpić. Ten spór został przegrany

Spór między Epic Games i Apple ciągnął się latami. Wszystko zaczęło się od wprowadzenia alternatywnej metody płatności w mobilnej wersji Fortnite'a, która omijała mechanizmy firmy z Cupertino. Było to niezgodne z ówczesnym regulaminem usługi, więc gra została zbanowana. Epic nie zamierzał tak tego zostawiać, więc sprawa trafiła do sądu.

Epic Games wygrywa z Apple

Skoro wyrok zapadł w 2021 roku, to od tamtego czasu niewiele się zmieniło? Ponieważ Apple wprowadził zmiany, ale takie, które nadal miały utrzymać firmę u pełnej kontroli. Sędzina Yvonne Gonzalez-Rogers uznała, że firma z Cupertino umyślnie narusza nakaz z 2021 roku. Chodzi między innymi o możliwość umieszczania linków do innych płatności, ale w sposób zniechęcający dla użytkowników, a do tego wymagając od nich aż 27 proc. prowizji.