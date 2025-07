Masz konto w PKO BP? Szykuj się na sajgon pod bankomatami

To może być mroczny poniedziałek dla klientów PKO Banku Polskiego

Największy polski bank, czyli PKO Bank Polski znany jest z częstych przerw w działaniu usług. Odczuwa je co trzeci Polak, więc mają one realny wpływ na całe społeczeństwo. Tym razem w ramach kolejnych prac technicznych klienci będą odcięci od aplikacji IKO.

Oznacza to, że w wyznaczonym czasie użytkownicy mogą mieć problem z zalogowaniem się do aplikacji, wykonywaniem przelewów, sprawdzaniem salda czy korzystaniem z płatności zbliżeniowych telefonem . Utrudnienia mogą również dotyczyć transakcji realizowanych za pomocą kodu BLIK, który stał się jednym z najpopularniejszych sposobów płatności bezgotówkowych w Polsce.

Bank przeprasza klientów i prosi o przygotowanie się do przerw w dostępie do pieniędzy

Start prac planowany jest na poniedziałek 14 lipca 2025 roku o godzinie 23:00. Technicy banku liczą na to, że uda się je przeprowadzić w godzinę, choć jak to przy pracach IT czasem może się to wydłużyć. By uniknąć frustracji, lepiej dmuchać na zimne i przygotować się przed tym terminem.