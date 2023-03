AMD potwierdza. Ich sterowniki uszkadzają Windowsa

AMD potwierdziło wreszcie oficjalnie to, co użytkownicy wiedzą od dłuższego czasu. Najnowsze sterowniki Adrenalin potrafią poważnie uszkodzić komputer. Amerykanie twierdzą, że jest to jednak rzadkie i radzą jak uniknąć takiej sytuacji.

Kilka tygodni temu na łamach Telepolis ostrzegaliśmy Was o tym, że najnowsze sterowniki dla kart graficznych AMD mogą uszkodzić Wasz komputer. Problem dotknął już wiele osób i wystąpił nawet na jednym z redakcyjnych komputerów. Objawia się on najczęściej uszkodzoną instalacją systemu operacyjnego.

Amerykanie przez dłuższy czas nie komentowali sprawy. Jednak pod naporem konsumentów i mediów wreszcie potwierdzono, że AMD Adrenalin potrafi uszkodzić Windowsa. Zdaniem firmy jest to jednak rzadkie.

Co jest winowajcą? Trudno jednoznacznie powiedzieć. AMD zaleca by unikać "czystej instalacji" nowych sterowników. Prócz tego radzi wyłączyć wszelkie aktualizacje systemu na czas instalowania AMD Adrenalin. Firma bada sprawę i pracuje nad lepszym rozwiązaniem problemu.

Odtworzyliśmy problem, który może wystąpić w niezwykle małej liczbie przypadków, jeśli aktualizacja komputera nastąpi podczas instalacji AMD Software: Adrenalin Edition, i prowadzimy aktywne dochodzenie. Zalecamy użytkownikom, aby upewnili się, że wszystkie aktualizacje systemu są już zainstalowane lub wstrzymane przed instalacją sterownika, a także, że opcja "Factory Reset" jest odznaczona podczas procesu instalacji sterownika AMD. Jesteśmy zaangażowani w jak najszybsze rozwiązanie problemu i gorąco zachęcamy użytkowników do zgłaszania problemów z oprogramowaniem AMD Software: Adrenalin Edition za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania błędów. - AMD

Jak sprawdzić czy opisywana awaria nas dotyczy? To dość proste - po instalacji nowego oprogramowania przywita Was "niebieski ekran śmierci" (BSOD), a uruchomienie komputera będzie niemożliwe.

Be careful when you install the latest Adrenalin 23.2.1. Backup your data!#AMD #Driver https://t.co/dOVZSth7OQ — CapFrameX (@CapFrameX) February 15, 2023

Co zrobić, jeśli dotknął Was ten problem? Przy dobrych wiatrach może wystarczyć wejście do BIOS-u i poprawne ustawienie kolejności bootowania nośników danych. W najgorszym przypadku pliki systemowe mogły ulec uszkodzeniu. Wtedy potrzeba nośnika instalacyjnego i naprawy z poziomu konsoli co wymaga trochę obycia z PC i znajomości komend lub po prostu reinstalacja systemu operacyjnego.

To nie pierwszy raz, gdy sterowniki AMD płatają użytkownikom figla. Na szczęście Czerwoni przeważnie dość szybko i sprawnie reagują na zgłoszenia by poprawić krytyczne wady już w następnej aktualizacji.

