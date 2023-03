Niepozorne, klasyczne chłodzenie procesora o wydajności aż 230 W

Planujesz kupno wydajnego procesora? Myślisz o podkręcaniu? Nie jesteś fanem układów chłodzenia cieczą? Nie ma sprawy! Ten klasyczny cooler Ci wystarczy.

W ostatnich latach na popularności zyskały gotowe zestawy chłodzenia cieczą, czyli tzw. AiO (All in One). Oferują one wysoką wydajność, atrakcyjny dla oka wygląd oraz prosty montaż. Mają jednak też swoje wady jak wysoka cena, kompatybilność z wybranymi obudowami czy krótsza żywotność.

JONSBO zrezygnowało z RGB LED na rzecz czarnego designu

Z tego powodu wiele osób nadal decyduje sięgać się po wieżowe chłodzenia procesora, gdzie nie trzeba martwić się o awarię pompki czy uzupełnianie płynu w układzie. A tak się składa, że JONSBO wydało niepozornie wyglądający model utrzymany w czarnej stylistyce i oferujący zaskakująco wysoką wydajność.

JONSBO HX5230 to cooler CPU o wymiarach 158 x 75 x 128 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 704 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz pięcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami. Całość pomalowana proszkowo na czarno.

Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa z dziewięcioma łopatkami i łożyskiem FDB. Pracuje ona z prędkością do 1800 (±10%) RPM przy wydajności do 83,04 CFM, ciśnieniu do 2,68 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy od 25,2 do 37,6 dB(A). Jest więc względnie cicho.

Opisywane chłodzenie kompatybilne jest z nowszymi i starszymi procesorami AMD i Intela, a wiec gniazdami AM4 i AM5 oraz LGA 115x, 1200 i 1700. Producent twierdzi, że obsługiwane są nawet flagowe jednostki i podkręcone procesory o TDP do 230 W. Zabudowana podstawa pozwala na używanie ciekłego metalu.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają tajemnicą. JONSBO HX5230 pojawił się na stronie producenta w ostatnich dniach. Znając jednak ofertę Chińczyków należy zakładać okolcie 150 złotych.

Źródło zdjęć: JONSBO

Źródło tekstu: oprac. własne