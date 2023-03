Intel zmienia plany. Nie zobaczymy Rialto Bridge i Lancaster Sound

Intel poważnie zmienia swoją mapę wydawniczą, anulując dwie z planowanych na lata 2023+ rodzin układów. Nowe rozwiązania zobaczymy dopiero w 2025 roku.

Intel to amerykańska firma założona w 1968 roku, która kojarzona jest przez każdego entuzjastę nowych technologii. Wszystko za sprawą ich procesorów znajdujących się w większości komputerów i serwerów na świecie. Gigant ma jednak w swojej ofercie znacznie więcej produktów, w tym układy GPU.

Zmiana planów przez Intela to spora okazja dla AMD i NVIDII

Oczywiście mowa nie tylko o konsumenckiej serii Intel Arc Alchemist która debiutowała w tamtym roku, ale profesjonalnych rozwiązaniach dla AI, usług chmurowych i HPC jak Intel Ponte Vecchio.

Najnowszy wpis na blogu Intela autorstwa Jeffa McVeighta, tymczasowego dyrektora generalnego ds. układów graficznych, rzuca nowe światło na plany firmy na najbliższe lata. Najważniejsza informacja to porzucenie rodzin Intel Rialto Bridge i Lancaster Sounds. Następnymi GPU dla centrów danych będzie Intel Falcon Shores.

Oznacza to, że długo zobaczymy nic nowego. Intel Ponte Vecchio z 2022 roku zostaną zastąpione dopiero w 2025 roku. To stwarza spore pole do popisu dla AMD, które ma już serię Instinct MI300 i szykuje MI400 oraz NVIDII z rodziną Grace Hopper. Może to porządnie zachwiać równowagą na rynku.

Oczywiście wszystkie z wymienionych to nie są rozwiązania dla zwykłych śmiertelników. Pat Gelsinger, CEO Intela, zaprzeczał ostatnio branżowym plotkom, twierdząc, że zapowiedziane rozwiązania konsumenckie korzystające z litografii 3 nanometrów ukażą się zgodnie z planem już w 2024 roku.

